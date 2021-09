Unis in Kritik: Sie setzen Zertifikatspflicht nicht richtig um

Bildung Hochschulen setzen Zertifikatspflicht ungenügend um Studierende geniessen seit diesem Semester vielerorts wieder die Vorzüge des Präsenzunterrichts. Allerdings werden die Vorgaben des Bundes nicht nach Vorschrift umgesetzt. Chiara Stäheli 24.09.2021, 11.22 Uhr

Im März 2018 war der Präsenzunterricht normal. Studenten an der Uni St. Gallen können seit diesem Semester dank Zertifikat wieder an die Vorlesungen. Christian Beutler / KEYSTONE

Hebelt die Zertifikatspflicht an Universitäten und Hochschulen das Recht auf Bildung für alle aus? Oder ist sie aufgrund der ungewohnten Lage zulässig? Viele Schweizer Hochschulen fühlen sich im Umgang mit der Zertifikatspflicht im Recht. An beinahe allen Universitäten und Hochschulen in der Schweiz gilt diese seit Beginn des Semesters.