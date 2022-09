Hochrechnungen Finanzkommission besorgt über finanzielle Aussichten Spätestens am 2024 drohen Steuererhöhungen und Sparprogramme. Dies ist das Fazit eine Standortbestimmung der Finanzkommission des Nationalrats. 09.09.2022, 19.00 Uhr

Nach den teuren Jahren der Pandemie fällt auch noch der Geldsegen der Nationalbank aus, so die Befürchtung der Kommission. (Symbolbild) Keyse

Die Finanzen des Bundes geraten in Schieflage. Dies hat eine Standortbestimmung der Finanzkommission (FK) des Nationalrats ergeben, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Sie bezieht sich dabei auf die erste Hochrechnung für den ordentlichen Haushalt 2022. Dieser sieht einen kleinen Überschuss von 0,7 Milliarden Franken vor. Nicht einberechnet sind in diesem aber ausserordentliche Ausgaben von 7,4 Milliarden Franken. Sie gehen hauptsächlich auf die Coronamassnahmen zurück.

Im nächsten Jahr sehe der Bund bereits ein Defizit von 0,7 Milliarden Franken vor. Damit liege das provisorische Budget 2023 noch im Rahmen der Schuldenbremse, heisst es in der Mitteilung. Für die Jahre 2024-2026 seien jedoch strukturelle Finanzierungsdefizite von 1,1 Milliarden, 3 Milliarden und 3,1 Milliarden vorgesehen.

Parlament will mehr ausgeben, SNB kann weniger ausschütten

Diese müssten bereinigt werden, so die Mitteilung. «Ohne drastische Korrekturen werden Steuererhöhungen und/oder Ausgabenverzichtplanungen aus Sicht der Mehrheit der Kommission unumgänglich sein», heisst es weiter. Das Parlament stehe in der Verantwortung. Denn: «Es sind in erster Linie Parlamentsbeschlüsse aus dem vergangenen Halbjahr, welche die Bundesfinanzen aus dem Gleichgewicht bringen können.»

Nicht einfacher wird die Lage nach Ansicht der Kommission dadurch, dass die Hochrechnungen «angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage mit grösseren Unsicherheiten behaftet» seien. Dazu komme, dass der Bund angesichts des hohen Verlustes der Nationalbank 2023 nicht mehr mit Ausschüttungen rechnen könne. Die Kommission sei besorgt über diese «Verdüsterung der finanzpolitischen Aussichten.» (wap)