Cyberattacke: Websites von Kanton und Stadt St.Gallen lahmgelegt

Hintergründe unklar Cyberattacke: Websites von Kanton und Stadt St.Gallen zeitweise nicht erreichbar Die Websites des Kantons und der Stadt St.Gallen waren am Montag nur unregelmässig erreichbar. Grund sind Cyber-Angriffe, die das Datennetz überlasteten. 18.10.2021, 17.42 Uhr

Der Kanton St.Gallen wurde erneut Opfer eines Cyberangriffs. Keystone

Einen ersten Angriff auf die Kantonswebseite gab es bereits am Sonntagabend, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Am Montag gingen die Angriffe weiter, mit einer Vielzahl an Anfragen wurde das Datennetz überlastet. Die Websites von Kanton und Stadt St.Gallen waren zwischenzeitlich nicht mehr erreichbar.