Hinter Gitter Schweizer Gefängnisse mit tiefster Auslastung seit Langem Die Anzahl der Inhaftierten in der Schweiz ging im vergangenen Jahr zurück. Die Auslastung in den Haftanstalten bleibt aber weiter über 80 Prozent. Aktualisiert 27.04.2021, 09.41 Uhr

Am Stichtag 2021 gab es in der Schweiz 6316 Häftlinge. (Symbolbild) Keystone

(mg) Im Coronajahr 2020 ist in der Schweiz immerhin eine Kurve merklich gesunken: Jene der Anzahl Häftlinge. Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag schreibt, sind in der Schweiz derzeit so wenige Menschen im Gefängnis wie zuletzt 2011. Per 31. Januar 2021 sassen hierzulande 6316 Männer und Frauen – 92,7 Prozent sind männlich – hinter schwedischen Gardinen. Das sind 8,4 Prozent weniger als noch im Vorjahr.