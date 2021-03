Hilfswerke 40 Millionen sind schon weg: Glückskette sucht mehr Geld für Opfer der Coronakrise 43,5 Millionen Spendengelder konnte die Glückskette für ihre Sammlung «Coronavirus Schweiz» generieren. Nun gehen die Mittel zur Neige. Peter Walthard Aktualisiert 12.03.2021, 12.41 Uhr

«Sans-Papiers, Obdachlose, Migranten und Sexarbeiterinnen:» Ein Teil der Hilfsgelder floss in die Verteilung von Lebensmitteln. (Symbolbild) Keystone

Die Coronakrise bringt die Glückskette an ihre Grenzen. 43,5 Millionen Franken Spendengelder hat die Organisation in der intensivsten Sammelaktion ihrer Geschichte aufgetrieben. Nun gehen die Mittel zur Neige: 40 Millionen sind bereits verteilt worden, wie die Glückskette in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung schreibt. Doch die Not sei nicht vorüber. «Wir können nur noch punktuell sehr spezifische Hilfe finanzieren», sagt Direktor Roland Thomman in der Mitteilung.