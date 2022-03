Ukrainische Flüchtlinge beherbergen: Rund 4000 melden sich

Hilfsaktion Ukrainische Flüchtlinge beherbergen: Rund 4000 Menschen melden sich Die Kampagnenorganisation Campax hat einen Aufruf gestartet, Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen. Bislang haben sich rund 4000 Personen gemeldet. 01.03.2022, 13.11 Uhr

Über 4000 Personen erklären sich bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. (Symbolbild) Keystone

Der Krieg in der Ukraine bewegt offenbar das Mitgefühl der Menschen hierzulande. Am Montag hat die die Kampagnenorganisation Campax Privatpersonen dazu aufgerufen, Flüchtende aus dem ukrainischen Kriegsgebiet bei sich zuhause aufzunehmen. Diesem Aufruf sind einen Tag später bereits 4322 Personen gefolgt, wie Campax am Dienstag mitteilt.