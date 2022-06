Ehe für alle: Christkatholische Kirche traut Homosexuelle

Heirat Ehe für alle: Die christkatholische Kirche gibt homosexuellen Paaren ihren Segen Ab dem 1. Juli können sich auch gleichgeschlechtliche Paare in der christkatholischen Kirche trauen lassen – im Unterschied zur römisch-katholischen Kirche, welche die Ehe für alle ablehnt. 11.06.2022, 16.21 Uhr

Ab dem 1. Juli können sich homosexuelle Paare in der christkatholischen Kirche trauen lassen. (Symbolbild) Keystone

«In der christkatholischen Kirche der Schweiz wird die Ehe zivilrechtlich verheirateter Paare unabhängig vom Geschlecht nach dem gleichen Ritus eingesegnet und in gleicher Weise in die Eheregister eingetragen.» Diesem Antrag hat die Nationalsynode zugestimmt, wie die christkatholische Kirche am Samstag mitteilte. Die Regelung tritt gleichzeitig mit der zivilrechtlichen Öffnung der Ehe für alle in der Schweiz am 1. Juli 2022 in Kraft.