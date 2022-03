Haft Kanton Zürich muss zahlen: Brian bekommt Genugtuung Der bekannteste Häftling der Schweiz bekommt Geld vom Kanton Zürich, da er in der Haft unmenschlich behandelt wurde. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. 15.03.2022, 12.23 Uhr

Brian bei einer Gerichtsverhandlung. Der Kanton Zürich muss den bekanntesten Häftling der Schweiz entschädigen. Keystone

Die Rechtsstreitigkeiten im Fall Brian sind um ein Urteil reicher: Das Bezirksgericht Zürich hat den Kanton Zürich zur Zahlung von einer Genugtuung in der Höhe von 1000 Franken verdonnert, wie es am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Dies, weil Brian – der ursprünglich als Gewaltstraftäter «Carlos» schweizweite Bekanntheit erreichte – zwischen dem 6. und 26. Januar 2017 im Gefängnis Pfäffikon unter Bedingungen inhaftiert war, die gemäss einem anderen Urteil gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und die Bundesverfassung (BV) verstossen haben.