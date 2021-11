Cyberkriminalität Telegram wird zur Plattform für gestohlene Identitätsdaten Der Diebstahl von Passwörtern und persönlichen Daten hat in der ersten Hälfte dieses Jahres zugenommen. Besonders oft tauschen Hacker die Daten auf Telegram aus. 08.11.2021, 09.58 Uhr

Immer öfters klauen Hacker persönliche Daten und tauschen diese auf Telegram aus. (Symbolbild) Keystone

Persönliche Daten klauen und auf Telegram austauschen: Diese Praxis hat seit Anfang Jahr zugenommen, wie die Beratungsfirma CRIF am Montag in einer Mitteilung schreibt. Über eine Million Meldungen über IT-Angriffe seien in den ersten sechs Monaten des Jahres bei der Firma eingegangen. Dies entspricht einem Anstieg beim digitalen Datendiebstahl um über 50 Prozent. Besonders beliebt sind Passwörter, E-Mail-Adressen, Namen und Telefonnummern.