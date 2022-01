Schweizerinnen und Schweizer spendeten 2021 mehr als 2 Milliarden

Guter Zweck Schweizerinnen und Schweizer spendeten 2020 mehr als 2 Milliarden Franken Corona macht die Schweizer Haushalte sensibler auf soziale Fragen: Es wurde deutlich mehr gespendet. Und zunehmend auf neuen Kanälen. 11.01.2022, 14.09 Uhr

Auch ohne Aktionen wie «Jeder Rappen zählt» spendeten die Schweizer fleissig. Keystone

In der Krise wurden die Schweizer solidarisch. Wie der am Dienstag veröffentlichte Spendenreport von Swissfundraising und der Stiftung Zewo zeigt, ist 2020 erstmals die Schwelle von 2 Milliarden Franken an Spenden überschritten worden. 8 von 10 Haushalten hätten für gute Zwecke ins Portemonnaie gegriffen. Der mittlere jährliche Betrag stieg von 300 auf 350 Franken.