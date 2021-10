Grünliberale GLP-Chef Jürg Grossen: «Bundesratssitz muss unser Ziel sein» Die Grünliberalen fassen am Samstag die Parolen zum Covid-Gesetz, zur Pflege- und Justizinitiative. Mit Blick auf Deutschland sieht Parteichef Grossen grüne und liberale Kräfte im Aufwand. 16.10.2021, 11.55 Uhr

GLP-Chef Jürg Grossen sieht nach den Wahlen in Deutschland grüne und liberale Kräfte im Aufwind. Keystone

In seiner Rede zur Delegiertenversammlung der Grünliberalen, sparte Parteichef Jürg Grossen nicht mit Lob und Optimismus. «Bei den letzten Wahlen konnten wir einen grossen Wahlsieg feiern und unsere Fraktion von 7 auf 16 Sitze erhöhen». Der Erfolg geht laut Grossen seither auch in den Kantonen weiter. Mit der Aufnahme der neuen Sektion Appenzell sei die GLP nun in 25 von 26 Kantonen vertreten. Für Grossen folgt daraus, dass die GLP bei den nächsten Wahlen auch in den Ständerat einziehen muss. «Auch ein Bundesratssitz muss unser Ziel sein.»