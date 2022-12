Schweizer Wölfe töten doppelt so viele Tiere

Grossraubtiere Wölfe töten doppelt so viele Tiere: Experten relativieren Die beiden grossen Kantone Bern und Graubünden haben bis zum Dezember doppelt so viele Wolfsrisse gezählt wie im Vorjahr. Experten relativieren aber: Solche Vergleiche seien zu einfach. Peter Walthard 27.12.2022, 05.00 Uhr

Wolfsrudel im Wallis: Probleme gibt es laut Experten vor allem, wenn ein Rudel bislang wolfsfreies Gebiet besiedelt. keystone

95 Schafe und Ziegen wurden bis zum 21. Dezember im Kanton Bern von Wölfen getötet, dies bei insgesamt 31 «Rissereignissen», wie das Jagdinspektorat die Raubtierangriffe auf Nutztiere nennt. Zum Vergleich: Im ganzen letzten Jahr wurden im Kantonsgebiet 44 Schafe und Ziegen gerissen, verteilt auf 17 Rissereignisse.

Die Zahlen, die das Berner Jagdinspektorat CH Media auf Anfrage mitgeteilt hat, decken sich mit jenen, die kurz zuvor vom Kanton Graubünden publiziert wurden. Dort wurden im laufenden Jahr über 500 Nutztierrisse durch Wölfe gezählt. Gegenüber dem Vorjahr sei dies eine Verdoppelung, so eine Mitteilung des Kantons.

Im Kanton Wallis rissen Wölfe in diesem Jahr bereits 415 Nutztiere, dies bei total 139 Angriffen, wie der Kanton Anfang vor Weihnachten in einem Report bilanzierte. 227 Tiere wurden auf geschützten oder gar nicht erst schützbaren Weiden getötet. Somit kamen 188 Tiere auf Weiden zu Tode, die nach den Kriterien der Behörden ungenügend geschützt waren – also fast die Hälfte der verlorenen Nutztiere.

Anzahl Risse pro Wolf nicht gestiegen

2021 waren im Wallis insgesamt 336 Nutztiere von Wölfen gerissen worden. 2020 waren es 302 und 2019 205 Tiere. Damit hat sich die Zahl der Wolfsrisse im Gebirgskanton innerhalb von drei Jahren verdoppelt. In Graubünden wird die starke Anzahl der Risszahlen mit dem Wachstum der Wolfspopulation in Verbindung gebracht. Die Verdoppelung sei «parallel zum Anwachsen des Wolfsbestandes» erfolgt, heisst es in der Bündner Mitteilung.

Bei der Gruppe Wolf Schweiz, die unter anderem mit Schulbesuchen für «eine breite Akzeptanz von Wolf, Bär, Luchs und Goldschakal in der Schweiz» wirbt, ist man bemüht, die Zahlen zu relativieren. Zwar sei die Zahl der Risse mit dem Wolfsbestand gewachsen, bestätigt Geschäftsführer David Gerke auf Anfrage von CH Media. Aber: Mit rund sechs Rissen pro Raubtier liege «die Zahl der Risse pro Wolf im selben Bereich wie in den Vorjahren».

Probleme gibt es, wo der Wolf neu auftaucht

Es sei also nicht so, dass die Wölfe immer dreister oder auffälliger würden. Die Zunahme der Risse sei vielmehr auf die räumliche Ausbreitung des Wolfsbestandes zurückzuführen. «So sind die Risszahlen in vielen Gebieten mit bereits mehrjähriger Wolfspräsenz nicht weiter angestiegen», heisst es in der Stellungnahme: «Der Anstieg der Risse ist primär in Gebieten mit neuer Wolfspräsenz zu beobachten.»

Probleme gibt es nach dieser Lesart dann, wenn Wölfe in Gebiete vordringen, in denen die Tierhalter noch keine Erfahrungen mit der Präsenz des Grossraubtieres haben. Ein ähnliches Muster sei in Deutschland beobachtet worden, sagt Gerke mit Verweis auf eine dortige Studie: Diese fand heraus, dass weder die Zahl der verfügbaren Schafe noch die Anzahl Wölfe einen Einfluss auf die Verluste der deutschen Schafhalter hatten.

Bei der bundeseigenen Stiftung für Raubtierökologie und Wildtiermanagement (Kora) ist man mit Schlussfolgerungen zurückhaltender. «Man kann nicht einfach Zahlen von verschiedenen Jahren nebeneinander stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen», sagt Ralph Manz vom Kora-Wolfsmonitoring: «Dafür ist die Frage zu komplex.» Dies gelte insbesondere für die kleinräumige Schweiz mit ihrer alpinen Landwirtschaft: Die Situation sei hier nicht nur von Tal zu Tal, sondern auch von Jahreszeit zu Jahreszeit verschieden.

Traditionelle Weidepraktiken ohne Anwesenheit von Wolf entstanden

Er verweist auf eine jüngst veröffentlichte Studie der Kora, in der die Wirksamkeit von Herdenschutzmassnahmen und Wolfsabschüssen untersucht worden ist. Diese bringt den Konflikt wie folgt auf den Punkt: «Mit zunehmender Ausbreitung ihres Verbreitungsgebiets stossen Wölfe heute in Gebiete vor, in denen sich Weidepraktiken durchgesetzt haben, die in der Abwesenheit von Grossraubtieren entstanden sind»: Also zum Beispiel entlegene oder steile Hochalpen, wo seit Generationen Schafe weiden, aber die von den Behörden empfohlenen Schutzmassnahmen wie Zäune oder Herdenhunde aus praktischen Gründen kaum eingesetzt werden können.

In diesen Gebieten wird es also schwierig mit der Koexistenz von Wolf und Schaf, wie sie das Ziel der offiziellen Schweizer Politik ist. «Durch diese Ausbreitung in die Fläche mehrt sich die Anzahl direkt Betroffener und die Konflikte – vor allem wegen Schäden an Kleinvieh – nehmen zu», heisst es dazu im Kora-Bericht.

Prävention mit der Flinte

Dieser kommt zum Schluss, dass die Präsenz von Herdenschutzhunden zwar einen positiven Einfluss auf die durch den Wolf verursachten Schäden hat. In «zerklüfteten Gebieten mit hohem Waldanteil» seien die Hunde dabei aber weniger effizient. Zur Wirksamkeit von elektrischen Weidezäunen macht die Studie mangels Daten keine Aussage. Bleibt eine Strategie, die in diesem Jahr verstärkt zum Einsatz kam: der gezielte Abschuss von Jungwölfen. Diese Massnahme sei «kurz- bis mittelfristig wirksam», heisst es dazu in der Studie: «Da betroffene Gebiete nach Abschüssen längere Zeit wolfsfrei blieben.»

In Zukunft dürfte in der Schweiz vermehrt auf diese Form der Prävention mit der Flinte zurückgegriffen werden. In dieser Wintersaison verordnete das Parlament dem Schweizer Wolfsmanagement nämlich einen Paradigmenwechsel: Künftig sollen Wölfe nicht erst dann geschossen werden, wenn sie Schäden angerichtet haben. Vielmehr sollen sie bereits erlegt werden können, um künftige Schäden oder Gefährdungen zu verhindern.

Zahl der Wölfe seit der letzten Abstimmung mehr als verdoppelt

Dem Parlamentsentscheid war eine hitzige Debatte vorangegangen. Ausgelöst wurde sie nicht zuletzt durch Vorfälle in den Kantonen Wallis, Bern und St.Gallen, wo Wölfe in diesem Jahr nun sogar Rinder angegriffen haben. Noch 2020 war es linken Parteien und Umweltorganisationen gelungen, eine in eine Revision des Jagdgesetzes vorgesehene härtere Gangart gegenüber dem Wolf mit einem Referendum zu verhindern.

Damals lebten in der Schweiz laut Bundesamt für Umwelt noch rund 80 Wölfe, verteilt auf 8 Rudel. Mittlerweile ist die Zahl der Rudel auf 20 angewachsen. Der gesamte Schweizer Wolfsbestand wird auf etwa 200 Tiere geschätzt.