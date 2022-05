Graubünden In der Bündner Regierung sitzt wieder eine Frau – dafür weiterhin kein SVPler Der Kanton Graubünden wählt. Bereits klar ist, wie die Regierung künftig aussehen wird: An der parteipolitischen Zusammensetzung ändert sich nichts. 15.05.2022, 15.31 Uhr

Dank Carmelia Maissen ist die Bündner Regierung künftig kein reiner Männerclub mehr. Keystone

Die SVP ist auch weiterhin nicht in der Bündner Regierung vertreten. Roman Hug verpasste den Sprung bei der Gesamterneuerungswahl. Auch an der parteipolitischen Zusammensetzung ändert sich nichts: Weiterhin setzt sich die Regierung aus drei Vertreterinnen und Vertretern der Mitte und jeweils einer Vertretung von SP und FDP zusammen. Die SVP ist seit 2008 nicht mehr in der Regierung. Hug fehlten auf den fünften Platz rund 6000 Stimmen. Er erhielt 18'926 Stimmen.