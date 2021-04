Ausgrabung Start der Ausgrabungsarbeiten der fast 6000 Jahre alten Siedlung in Naters In Naters (VS) haben die archäologischen Untersuchungen der neolithischen Siedlung begonnen. Die Ausgrabungen der fast 6000 Jahre alten Siedlung dauern rund 20 Monate. 29.04.2021, 17.01 Uhr

In Naters starteten am Donnerstag die Ausgrabungen der neolithischen Siedlung. Keystone

(abi) In Naters sind die Ausgrabungen der neolithischen Siedlung gestartet. Diese seien eine einmalige Chance für das Wallis und die Schweiz, mittelneolithische Überreste auf einer so umfangreichen Fläche zu untersuchen, teilte der Kanton Wallis am Donnerstag mit. Das kantonale Amt für Archäologie vermutet aufgrund erster Radiokarbon-Datierungen, dass mehrere Dörfer übereinander liegen, die zwischen 4700 und 3500 v. Chr. gebaut wurden. Es handelt sich um die umfangreichste Fundstelle dieser Periode im Oberwallis.