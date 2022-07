Goms: Start ins grösste Bundeslager aller Zeiten

Naturismus Freikörper-Campingplatz in Auenstein: Sie trotzen der Hitzewelle mit nackter Haut

Was tun gegen heisse Temperaturen? Am besten alles ausziehen, finden Toni, Ulli und Daniel von «Heliosport Aargau». Nackt fühlen sie sich am wohlsten. Augenschein bei einem Verein, der manchmal strauchelt – trotz der übersexualisierten Gesellschaft unserer Zeit.