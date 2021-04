Gesellschaft Gleichstellung: Bundesrat legt erstmals langfristige Strategie fest Die Gleichstellung von Frau und Mann ist in der Bundesverfassung seit 1981 festgeschrieben. Nach Ansicht des Bundesrates ist sie trotzdem noch nicht erreicht. Nun macht er das Thema zur Chefsache. Reto Wattenhofer 28.04.2021, 13.11 Uhr

Die Schwarz-Weiss-Aufnahme täuscht. Erst 1991 konnten die Frauen in Appenzell Innerrhoden erstmals auf kantonaler Ebene abstimmen. Keystone

Seit der Einführung des Frauenstimmrechts vor 50 Jahren hat die Schweiz in der Gleichstellung viele Fortschritte gemacht. Vollständig erreicht sei sie allerdings noch nicht, räumt der Bundesrat ein. Um die Lücken zu schliessen, hat er am Mittwoch die Gleichstellungsstrategie 2030 verabschiedet. Es sei die erste nationale Strategie des Bundes in diesem Bereich, heisst es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Büros für Gleichstellung von Mann und Frau.