Gleichheit Sprache: Der Bund will seine Bewerber genauer unter die Lupe nehmen Die Sprachenvielfalt in der Verwaltung gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen. Nun soll ein Monitoring aufzeigen, ob tatsächlich zu wenige Bewerbungen aus den anderen Sprachregionen kommen. 02.03.2021, 10.43 Uhr

Die Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung ist dem Bundesrat ein Anliegen. Aber sie ist noch nicht erfüllt. Keystone

(mg) Die Bundesverwaltung spricht auch weiterhin hauptsächlich deutsch. Immer wieder wird Kritik laut, dass die sprachlichen Minderheiten ungenügend vertreten sind. Erst kürzlich hat das Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) untersucht, wie es um die Umsetzung des Sprachengesetz steht, das eine angemessene Vertretung aller Sprache fordert. Das Resultat: 60 Prozent der Bundesangestellten arbeiten in einem Bundesamt oder in einer entsprechenden Verwaltungseinheit, in denen die Vorgaben zur Vertretung der sprachlichen Minderheiten nicht eingehalten werden.