Gipfeltreffen Spitzenbeamte aus China und den USA treffen sich in Zürich Noch diese Woche treffen sich in Zürich der amerikanische Sicherheitsberater Jake Sullivan und der chinesische Spitzendiplomat Yang Jiechi zum Gespräch. 05.10.2021, 20.18 Uhr

Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan reist am Mittwoch in die Schweiz. (Archivbild) Keystone

Wie das Weisse Haus am Dienstag mitteilte, begibt sich der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan diese Woche auf Europareise. Als erstes steht gemäss der Mitteilung ein Treffen mit Yang Jiechi, dem chinesischen Direktor des Büros der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten in Zürich auf dem Programm. An welchem Tag genau das Treffen stattfindet, lässt die Mitteilung offen. Verschiedene Medien berichten jedoch, dass es bereits am Mittwoch sein soll.