Aufsicht des Bundes hatte bei Swiss und Lufthansa keine Einsicht

Covid-Kredite für die Luftfahrt Die Aufsicht des Bundes hatte bei Swiss und Lufthansa keine Einsichtsrechte Die Eidgenössische Finanzkontrolle bezweifelt die Unabhängigkeit der Schweizer Luftfahrtstiftung. In der Pandemie sollte diese überwachen, ob die Bedingungen für die Covid-Kredite von Swiss & Co. eingehalten werden. Peter Walthard 22.08.2022, 23.00 Uhr

Im April 2020 griff der Bund den Fluggesellschaften mit einem Darlehen von 1,275 Milliarden Franken unter die Arme. Keystone

Gleich zu Beginn der Coronapandemie hatte der Bundesrat beschlossen, der quasi über Nacht stillgelegten Luftfahrtbranche grosszügig unter die Arme zu greifen. So beschloss er in einem ersten Schritt, kritische Infrastrukturen vor dem finanziellen Absturz zu bewahren. Dies, indem der Bund dafür im April 2020 ein Darlehen über 1,275 Milliarden Franken verbürgte. Für die Unterstützung der flugnahen Betriebe stellte er in einem ersten Schritt 600 Millionen zur Verfügung.

Im Sommer 2020 kamen dann weitere Massnahmen dazu: So wurde der SR Technics im Juli eine Ausfallbürgschaft von maximal 79 Millionen Franken gewährt. Und im August kamen gesicherte Darlehen bis zu 1,275 Milliarden Franken für Swiss und Edelweiss Air dazu. Überwacht wurde diese finanzielle Unterstützung von Anfang an durch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK). Am Montag hat diese nun ihren Prüfbericht veröffentlicht.

Bund erzielte Erträge von 32 Millionen Franken

Darin bemängelt die EFK, beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) gebe es weder ein standardisiertes Aufsichtskonzept noch eine formalisierte Qualitätssicherung. Ausserdem habe das Bazl bezüglich der standortpolitischen Auflagen keine direkten Einsichtsrechte bei der Swiss oder beim Mutterkonzern Lufthansa. Und: Die vom Bundesrat als Aufsichtsorgan für seine Covid-Kredite eingesetzte Luftfahrtstiftung sei nicht unabhängig, kritisiert die Finanzkontrolle. Ob die Vorgaben des Bundes eingehalten wurden sei deshalb unsicher, folgert die EFK.

Die Stiftung war im Sommer 2020 eigens gegründet worden, um die Einhaltung der standortpolischen Auflagen des Bundes zu überprüfen. Mit diesen sollte verhindert werden, dass die Schweiz im Rahmen der Lufthansa-Konzernstrategie Nachteile erfahren könnte.

Sowohl das Bazl als auch die Luftfahrtstiftung stützten sich bei ihren Beurteilungen einzig auf Reportings und Auskünfte der betroffenen Firmen ab, schreibt nun die Finanzkontrolle. Und weiter hält sie in ihrem Bericht fest:

«Eine detaillierte Prüfung der ausgewiesenen Informationen durch die Stiftungsräte ist nur punktuell belegt.»

Luftfahrtstiftung wird nach Rückzahlung des Kredits aufgelöst

Immerhin wurde die Unterstützung der Zivilluftfahrt in der Coronapandemie für den Bund nicht zu einem Verlustgeschäft. Dank Zinsen und Bereitstellungsprovisionen habe die Eidgenossenschaft damit bis Ende August des vergangenen Jahres Erträge von rund 32 Millionen Franken generiert, schreibt die EFK.

Mittlerweile haben Swiss und Edelweiss ihre Kredite zurückbezahlt; die Verträge wurden von der Swiss im Juni gekündigt. Damit entfallen auch die standortpolitischen Rahmenbedingungen, die für die Dauer der Laufzeit des Kredites galten, wie das Bazl in einer Stellungnahme zum EFK-Bericht festhält. Die Luftfahrtstiftung werde damit nun ebenfalls aufgelöst.

Covid-Kredite: Beizug Dritter war gerechtfertigt

Und das Bazl schreibt weiter, dass Swiss und Edelweiss während der Laufzeit der Coronakredite alle Rahmenbedingungen eingehalten hätten. Entsprechend positiv beurteilt das Bundesamt für Zivilluftfahrt die selber aufgegleiste und durchgeführte Hilfsaktion: Diese habe sich bewährt.

In einem separaten Prüfbericht hat die EFK überdies den Beizug Dritter bei der Umsetzung der Covid-19-Massnahmen untersucht. Angesichts der grossen Zahl unterstützter Unternehmen sei dieser gerechtfertigt gewesen, kommt die Eidgenössische Finanzkontrolle zum Schluss. Laut EFK ist die Transparenz bei der Missbrauchsbekämpfung bei Härtefällen und der Kurzarbeitsentschädigung jedoch unvollständig.