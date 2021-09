Viele Väter erhalten nur wenig Vaterschaftsurlaub

Gewerkschaften In Gewerbe und Gesundheitswesen gibt es den kürzesten Vaterschaftsurlaub Seit Anfang Jahr ist der gesetzliche Vaterschaftsurlaub in der Schweiz Tatsache. Eine Gewerkschaftsstudie zeigt nun, dass er je nach Branche sehr unterschiedlich angewandt wird. 30.09.2021, 09.30 Uhr

Vaterschaftsurlaub: Städtische Angestellte kriegen deutlich mehr als ihre Kollegen in Gewerbe oder Gesundheitswesen. Keystone

Die Mehrheit der jungen Väter erhält nur das gesetzliche Minimum an Vaterschaftsurlaub. Dies zeigt eine Studie, die am Donnerstag vom Gewerkschaftsverband Travail.Suisse vorgestellt wurde. Am wenigsten Vaterschaftsurlaub gibt es gemäss dieser im Gewerbe und im Gesundheitswesen: Hier können die frischgebackenen Väter im Durchschnitt nur zehn bis elf Tage freinehmen. Viel grosszügiger zeigen sich die Branchen IT, Kommunikation und Pharma: Hier gibt es im Durchschnitt 30 bis 31 freie Tage. Auch städtische Angestellte haben meist längere Urlaubszeiten.