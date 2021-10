Bauarbeiter und Handwerker demonstrieren für mehr Lohn

Gewerkschaften Bauarbeiter und Handwerker für mehr Lohn auf der Strasse In Bern, Olten und Zürich demonstrierten am Samstag Bauarbeiter, Handwerker und Angestellte der essenziellen Branchen. Applaus reiche nicht aus, es brauche mehr Lohn, so ihre Forderung. 30.10.2021, 15.12 Uhr

Die Demonstrationen der Gewerkschaften fanden zugleich in Bern, Olten und in Zürich statt. ho/Unia

An den Demonstrationen hätten am Samstag rund 3000 Personen teilgenommen, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Gewerkschaften Unia und Syna. Bauarbeiter, Handwerker und Angestellte in sogenannten essenziellen Branchen seien während der Pandemie besonders gefordert gewesen und hätten mehr Respekt verdient, so die Gewerkschaften. «Anstatt Wertschätzung für diese Leistung zu zeigen, ziehen die Arbeitgebenden die Schrauben an: Termindruck, zu lange Arbeitszeiten, zu tiefe Löhne.», zitiert die Mitteilung Guido Schluep, Zentralsekretär bei der Gewerkschaft Syna.