Auftakt zum 5. Kongress Unia-Präsidentin Alleva: «Trotz Erfolgen sind die Herausforderungen immens» Die grösste Gewerkschaft der Schweiz trifft sich ab Freitag zum fünften Kongress. Dabei will die Unia die Ziele für die kommenden vier Jahre festlegen sowie ihre Spitze erneuern. Samuel Thomi Aktualisiert 04.06.2021, 09.33 Uhr

Die Unia führt ihren Kongress wegen der Pandemie dieses Jahr virtuell durch. Screenshot

Am Freitag hat der fünfte Kongress der Unia begonnen. Nebst der Erneuerung ihrer Spitze will die Gewerkschaft dabei auch die Ziele der Gewerkschaft für die kommenden vier Jahre beschliessen. «Wir sind eine kämpferische Gewerkschaft», sagte Unia-Präsidentin Vania Alleva in ihrer Eröffnungsrede. Zugleich sei die Organisation demokratisch organisiert, betonte die Präsidentin. Und mit Blick in die Zukunft sagte Alleva: «Trotz Erfolgen sind die Herausforderungen immens.» Insbesondere nach der Coronapandemie könne der Kampf der Gewerkschaften in aller Welt «für Millionen, ja Milliarden von Menschen in aller Welt den entscheidenden Unterschied ausmachen», dass sich deren Situation verbessere.

Entsprechend stehe der fünfte Unia-Kongress auch unter dem Motto «Höchste Zeit!», sagte Vania Alleva. Und die Gewerkschafts-Präsidentin kritisierte, «nach allen Krisen der letzten Jahre» hätten die Arbeitgeber «immer auf Vorrat gejammert». Angeblich gebe es nie Spielraum für Verbesserungen der Situation der Arbeitnehmenden. Gleichzeitig gingen die Profite immer an jene, die bereits viel hätten. Ins selbe Horn blies zur Eröffnung auch Maria-Teresa Cordasco, Co-Präsidentin der Unia-Region Biel-Seeland/Solothurn: «Den Ist-Zustand verbessern allein reicht nicht mehr.» Namentlich den Jugendlichen gelte es nun Perspektiven aufzuzeigen, hätten diese doch in der Pandemie ein Jahr verloren.

Der fünfte ordentliche Kongress der Unia wird zeitgleich physisch an 14 verschiedenen Orten in der Schweiz sowie digital abgehalten. Rund 400 Delegierte haben sich dafür angemeldet. Laut Angaben vom Freitag sind knapp 40 Prozent davon Frauen. Am Freitag will die grösste Einzelgewerkschaft der Schweiz vorab Bilanz über ihre Arbeit in den vergangenen vier Jahren Bilanz ziehen sowie die Ziele für die kommenden vier Jahre festlegen. Am Samstag dann stehen Erneuerungswahlen für den Zentralvorstand sowie für die Geschäftsleitung und das Präsidium auf dem Program.

Update folgt ...