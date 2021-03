Gesundheitswesen EU-Rahmenabkommen: Medizinalbranche warnt vor Engpässen ab Juni Mitten in der grössten Gesundheitskrise der letzten hundert Jahre drohen der Schweiz Lieferengpässe bei Medizinalprodukten, warnt die Branche. Sie fordert vom Bund Importerleichterungen. Peter Walthard 03.03.2021, 10.50 Uhr

Scheitert das Rahmenabkommen mit der EU, könnte den Spitälern das Material ausgehen, so die Befürchtung der Branche. (Symbolbild) Keystone

Noch hat der Bundesrat das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU nicht unterzeichnet. Wenn sich daran bis am 26. Mai nichts ändert, drohten der Schweiz schon im Sommer Konsequenzen, warnen verschiedene Vertreter der Medizinalbranche. Dann nämlich läuft das «Mutual Recognition Agreement» (MRA) mit der EU aus. Dieses regelt den Handel mit Medizinalprodukten. Werde dieses nicht erneuert, wozu die EU aber die Ratifizierung des Rahmenabkommens voraussetzt, seien «erhebliche Störungen der medizinischen Versorgung im EU-Binnenmarkt mit direkten Auswirkungen auf die Patientenversorgung in der Schweiz und der EU zu erwarten», heisst es in einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief an Bundesrat Alain Berset.