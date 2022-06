Gesundheitswesen Einsparungen von 140 Millionen pro Jahr: Tarife für Laboranalysen werden gesenkt Die Labortarife in der Schweiz sinken. Und zwar generell. Um zehn Prozent. Dies so lange, bis der Bund jeden einzelnen Tarif genau angeschaut hat. 09.06.2022, 15.59 Uhr

Die Tarife für Laboranalysen sinken in der Schweiz um 10 Prozent – und zwar linear. (Symbolbild) Keystone

Ab dem 1. August werden die Tarife für Laboranalysen gesenkt. Und zwar linear um zehn Prozent. Das hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag mitgeteilt. Derzeit werden die Tarife aller Analysen überprüft, damit diese «betriebswirtschaftlich bemessen und sachgerecht ausgestaltet» sind. Da diese Überprüfung aber innert einer kurzen Frist nicht möglich sei und voraussichtlich bis 2025 dauere, kommt nun diese Übergangslösung zum Zug. Diese zehn Prozent sind in Franken ausgedrückt ein stolzer Betrag. Das BAG rechnet mit jährlichen Einsparungen in der Höhe von 140 Millionen Franken.

«Der Skaleneffekt aus dem grösseren Volumen und die gesteigerte Automatisation führen zu geringeren Stückkosten», begründet das BAG die Machbarkeit einer linearen Kürzung. Zudem seien auch Materialeinkaufspreise für Laboratorien «unverhältnismässig teuer» im Vergleich zu Nachbarländern.

Erst im Frühling hatte der Preisüberwacher die Labortarife als zu hoch kritisiert. Er führte damals an, dass die einzelnen Tarife teilweise bis zu 31 Mal teurer seien als im Ausland. Aufgehoben wird die lineare Senkung dann, wenn «die differenzierte Überprüfung der Tarife sämtlicher Analysen abgeschlossen ist», so das BAG.

Spitalverband protestiert gegen den Entscheid

Den Laboren droht auch eine weitere Tarifsenkung. «Das Eidgenössische Departement des Innern prüft zudem eine weitere lineare Tarifsenkung, wobei den Laboratorien genügend Zeit für die Umsetzung zur Verfügung gestellt werden soll», heisst es in der Mitteilung. Die Versorgungssicherheit sei «weiterhin gewährleistet». Ausgenommen von den Senkungen sind die Analysen von Hausärztinnen und Hausärzten.

Wütend reagiert der Spitalverband H+. Der Entscheid sei «unverständlich und inakzeptabel». Er gehe zudem vor allem zu Lasten der Spitäler und Kliniken und werde «die Unterdeckung im spitalambulanten Bereich weiter verschärfen». H+ stört sich auch daran, dass «die Labore in Praxen von Hausärztinnen und -ärzten von dieser linearen Senkung ausgenommen sind». Das sei eine Ungleichbehandlung. «Revisionen von Tarifen machen nur Sinn, wenn rechtsstaatliche Grundsätze respektiert werden», schlussfolgert der Verband in einer geharnischten Mitteilung.

Jährliche Einsparungen von rund 30 Millionen Franken erhofft sich der Bund zudem bei den Vitamin-D-Analysen. Diese werden ab dem 1. Juli nicht mehr in jedem Fall durch die obligatorische Krankenversicherung bezahlt. «Die Kostenübernahme wird auf Erkrankungen oder den Verdacht auf Erkrankungen im Zusammenhang mit einem Vitamin-D-Mangel eingeschränkt», heisst es in der BAG-Mitteilung. Neu in den Leistungskatalog der obligatorischen Krankenkasse kommt dagegen die Therapie «UV-Crosslinking» bei fortschreitendem Keratokonus (Ausdünnung und Vorwölbung der Hornhaut des Auges mit abnehmender Sehschärfe). (mg)