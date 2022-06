Spitzenmedizin: Kantone verteilen Leistungsauftrag neu

Gesundheitswesen Bitter für Basel und Genf: Kantone verteilen Leistungsauftrag neu Herzunterstützungssysteme bei Erwachsenen: Drei Spitäler haben einen neuen Leistungsauftrag erhalten, vier gucken in die Röhre. Darunter auch solche, welche die Operationen bereits durchführen. 28.06.2022, 13.24 Uhr

Künftig dürfen nur noch drei Spitäler in der Schweiz Operationen im Bereich Herzunterstützungssysteme durchführen – in Bern, Lausanne und Zürich. (Symbolbild) Keystone

Die Kantone müssen den Bereich der hochspezialisierten Medizin (HSM) gesamtschweizerisch planen. Nun hat deren HSM-Beschlussorgan, das aus zehn Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren besteht, neue Leistungsaufträge im Bereich Herzunterstützungssysteme (VAD) bei Erwachsenen vergeben. Das teilte die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) am Dienstag mit.

Zum Handkuss kommen das Inselspital Bern, das Universitätsspital Zürich und das Centre hospitalier universitaire vaudoise in Lausanne (CHUV). Nicht berücksichtigt wurden die Universitätsspitäler Basel und Genf, das Luzerner Kantonsspital und die Hirslandenklinik in Zürich. Besonders bitter: Mindestens die beiden Unispitäler aus Basel und Genf haben solche VAD-Behandlungen bisher gemacht – sie dürfen den Eingriff künftig also nicht mehr durchführen.

Mindestens zehn Behandlungen pro Jahr notwendig

Der Entscheid sei auf Empfehlung eines 15-köpfigen Expertengremiums und nach einer breiten Anhörung gefallen, heisst es weiter. Das Gremium legte Anforderungen für die Leistungserbringung fest – darunter eine Mindestfallzahl von jährlich zehn Behandlungen. Genau diese Zahl wurde den vier Spitälern nun aber unter anderem zum Verhängnis.

Auch berücksichtigte der Entscheid gemäss GDK neben des Erfüllungsgrads der Anforderungen und der Versorgungslage auch die prognostizierte Entwicklung der Fallzahlen. Der Leistungsauftrag ist auf sechs Jahre befristet. Die Zuteilungen treten in sechs Monaten in Kraft. Den Entscheid können die unterlegenen Spitäler noch anfechten.

Die HSM-Spitalliste ist für alle Kantone rechtlich binden. Sie übersteuert damit die kantonalen Spitallisten. HSM-Bereiche sind speziell, da sie selten sind, ein hohes Innovationspotenzial haben, einen hohen personellen oder technischen Aufwand erfordern oder das Behandlungsverfahren komplex ist. VAD zählen seit Januar 2020 zu HSM. (abi)