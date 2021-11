Tanja Stadler: Politik muss neues Massnahmenpaket diskutieren

Gesundheitssystem Taskforce-Chefin Tanja Stadler: Politik muss über neues Massnahmenpaket diskutieren Die Coronazahlen steigen derzeit stark an. Wenn die Schweiz beim Impfen nicht nachkommt, braucht es laut Taskforce-Chefin Tanja Stadler neue Massnahmen, um das Gesundheitswesen zu schützen. 14.11.2021, 08.41 Uhr

Die Taskforce-Präsidentin warnt vor einer erneuten Überlastung der Spitäler. (Archivbild) Keystone

Der Winter werde auf jeden Fall schwierig, sagt Tanja Stadler im Interview mit der «Sonntagszeitung». «Mit den zusätzlichen Impfungen von dieser Woche können wir vielleicht 250 bis 500 Hospitalisierungen verhindern», so die Präsidentin der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes. Dies sei angesichts von einer Million Impfberechtigter, die noch nicht geimpft sind, viel zu wenig. «Wir müssen mit 30’000 Hospitalisierungen rechnen, wenn wir wie bisher weiterfahren und keinen signifikanten Impffortschritt schaffen.»

Stadler stellt klar: Entweder müsse rasch sehr viel geimpft werden - oder es brauche starke Massnahmen, um die Viruszirkulation zu bremsen und den Druck auf das Gesundheitswesen zu schmälern. «Die Politik wird daher nicht darum herumkommen, sich in den nächsten Wochen ernsthaft Gedanken über ein neues Massnahmenpaket zu machen.» Als Möglichkeit nennt Stadler die Ausweitung der Zertifikatspflicht auf die Arbeitsplätze oder eine Maskenpflicht auch bei Anlässen mit Zertifikatspflicht.

Taskforce-Chefin sorgt sich um Schutz der Kinder

Eine 2G-Regelung, bei der nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt hätten, hat laut Stadler Vor- und Nachteile: So könnte sie auch zur Folge haben, dass sich Treffen vermehrt ins Private verlagern und weniger Tests durchgeführt werden. «Dadurch haben wir nicht mehr den gleichen Überblick über den Verlauf der Pandemie.» Der Pandemieverlauf in Österreich, das 2G eingeführt hat, werde zeigen, ob die Massnahme tatsächlich etwas bringt.