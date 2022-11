Gesundheitskosten Prämienschock: Menschen in der Schweiz so pessimistisch wie nie zuvor Jede dritte Person rechnet damit, künftig weniger Geld im Portemonnaie zu haben. Das zeigt eine neue Umfrage. Hauptgrund sind die steigenden Krankenkassenprämien. Aktualisiert 08.11.2022, 06.39 Uhr

Bei den finanziellen Aussichten sind Schweizerinnen und Schweizer pessimistisch. (Symbolbild) Keystone

Schweizerinnen und Schweizer beurteilen ihre finanzielle Situation so pessimistisch wie noch nie. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Umfrage, die das Vergleichsportal comparis.ch am Dienstag veröffentlicht hat. Konkret geben 33,4 Prozent der Befragten im Oktober an, dass sie eine Verschlechterung ihrer persönlichen Finanzen erwarten. Das ist der höchste Wert, seit die Erhebung 2017 zum ersten Mal durchgeführt wurde. Zum Vergleich: Im März waren es noch 17,4 Prozent der Befragten.