Ständerat lehnt Zwang zum Abbau von Reserven ab

Gesundheitskosten Milliardenreserven: Ständerat möchte Krankenkassen nicht zum Abbau verdonnern Trotz milliardenschwerer Reserven der Krankenkassen steigen die Prämien jährlich stark. Anders als der Nationalrat möchte der Ständerat Versicherer aber nicht zum Abbau überschüssiger Reserven zwingen. 13.09.2022, 12.17 Uhr

Obwohl die Krankenkassen Reserven in Milliardenhöhe bunkern, steigen die Prämien jährlich stark an. (Symbolbild) Keystone

Die Berechnung der Krankenkassenprämie ist eine komplexe Angelegenheit. Möglichst exakt müssen die Krankenkassen die jährlichen Prämien ansetzen. Doch oft liegt die Berechnung daneben. Dafür sind die Reserven da: Sie fangen Gewinne oder Verluste auf. In den letzten Jahren sind die Reserven zusehends zum Politikum geworden. Die Krankenkassen bunkern immer mehr Reserven, obwohl die Prämien stark steigen. Auch diesen Herbst droht wieder ein Prämienschock. Dabei haben die Versicherer rund 12 Milliarden Franken an Reserven in der Hinterhand.