Gesundheitskosten Kostenbremseinitiative: Bundesrat verabschiedet Gegenvorschlag Mit einem indirekten Gegenvorschlag will der Bundesrat die Anliegen der Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei aufnehmen. Statt einer fixen Kostenbremse setzt er auf Zielvorgaben. 10.11.2021, 11.54 Uhr

Mitte-Politiker bei der Einreichung der Kostenbremse-Initiative im März 2020. Keystone

Für die Grundversicherung sollen künftig Zielvorgaben für das maximale Kostenwachstum gelten. Am Mittwoch verabschiedete der Bundesrat einen entsprechenden Vorschlag an das Parlament. Demnach sollen Bund und Kantone jährlich festlegen, wie stark die Kosten wachsen dürfen. Wird das Ziel überschritten, müssen Tarifpartner, Bund und Kantone korrigierende Massnahmen prüfen. «Solche Massnahmen können beispielsweise die Anpassung von Tarifen oder die Zulassung von Leistungserbringern betreffen», schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Mitteilung.