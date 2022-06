Gesundheitskosten Schweiz: HTA bringt erste Einsparungen

Gesundheitskosten Erste Einsparungen: BAG streicht unnötige medizinische Behandlungen Die Überprüfung von medizinischen Leistungen führt zu Einsparungen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Doch dies ist nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Ann-Kathrin Amstutz 20.06.2022, 14.07 Uhr

Das Health Technology Assessment (HTA) war bisher ein Sorgenkind des BAG. Nun sind erstmals namhafte Einsparungen zu vermelden. Keystone

Über lange Jahre war es ein Sorgenkind des Bundesamtes für Gesundheit (BAG): das sogenannte Health Technology Assessment (HTA). Dabei werden medizinische Leistungen auf ihren Nutzen überprüft mit dem Ziel, Kosten einzusparen. Sollte sich in der Abklärung ergeben, dass eine Leistung nicht wirksam oder nicht effizient ist, muss die Krankenkasse nicht mehr dafür aufkommen. Seit 2015 läuft das Programm des Bundes, doch bis 2021 wurde damit kein Franken eingespart.

Dies rief heftige Kritik hervor, etwa von der eidgenössischen Finanzkontrolle: Es brauche mehr und effizientere Verfahren, sonst leide die Glaubwürdigkeit des HTA-Verfahrens. Ein Tiefpunkt war die Auflösung des Swiss Medical Boards, das bis 2021 medizinische Leistungen auf ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis analysierte.

Einsparungen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich

Doch nun nimmt das Projekt Fahrt auf: Nachdem es letztes Jahr dank HTA erste Einsparungen gab (im bescheidenen Rahmen von 5 Millionen Franken jährlich), kündigt das BAG für dieses Jahr nun Einsparungen im «zwei- bis dreistelligen Millionenbereich» an. Das sagte Marc Schneider, Co-Abteilungsleiter Leistungen und Krankenversicherungen, am Montag an einer Medienkonferenz. Genauere Zahlen könne man noch nicht nennen.

Klar ist erst, dass jährlich 30 Millionen Franken an unnötigen Vitamin-D-Tests gespart werden: Ab dem 1. Juli werden diese nicht mehr von der obligatorischen Krankenversicherung gedeckt. Wie Marc Schneider erklärte, stehen mehrere weitere HTA-Verfahren kurz vor dem Abschluss. Damit seien weitere Einsparungen «in ähnlichem Rahmen» wie die 35 Millionen Franken möglich. Hinzu kämen indirekte Einsparungen, die nicht quantifizierbar sind – etwa durch neu zugelassene Behandlungen, die langfristig Geld sparen.

«Streichung von Leistungen ist eine grosse Verantwortung»

Diese indirekten Einsparungen seien nicht zu unterschätzen, so Schneider. Weiter betonte er: «Die Überprüfung und allfällige Streichung von Leistungen ist eine grosse Verantwortung, die das BAG sehr ernst nimmt.» Der mehrstufige Prozess nehme viel Zeit in Anspruch. Involviert sind Expertinnen, Leistungserbringer und Krankenversicherer. Die endgültige Entscheidung wird jedoch vom BAG oder vom Innendepartement EDI gefällt.

Klar ist: Die Einsparungen durch HTA sind ein Tropfen auf dem heissen Stein, was die explodierenden Gesundheitskosten betrifft. Die nun angekündigten Millionen-Einsparungen stehen 83,3 Milliarden Franken gegenüber, welche das Schweizer Gesundheitssystem im Jahr 2020 verschlungen hat. Davon entfallen 31,6 Milliarden (38 Prozent) auf die obligatorische Krankenversicherung.