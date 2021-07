Zürich darf Einsicht in Dokumente nicht ungeprüft verweigern

Gesundheitsdirektorenkonferenz Bundesgericht: Zürich darf Einsicht in Dokumente nicht ohne Prüfung verweigern Der Kanton Zürich darf den Zugang zu Dokumenten, die interkantonale Gremien betreffen, nicht grundsätzlich verweigern und muss entsprechende Gesuche prüfen. Das hat das Bundesgericht festgestellt. Alice Guldimann 06.07.2021, 08.19 Uhr

Das Bundesgericht stützt einen Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts. Keystone

Auslöser des Bundesgerichtsentscheids ist eine Auseinandersetzung zwischen dem Kanton Zürich und dem Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch. Dieser hatte Einsicht in Einladungen und Traktandenlisten der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) verlangt, was der Kanton verweigerte. Da es sich um interkantonale Dokumente handelt, führten die Zürcher an, dass nach kantonalem Recht niemand für die Herausgabe zuständig sei.