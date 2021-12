40'000 Spitalaufenthalte: Das Pandemiejahr 2020 in Zahlen

Gesundheitsdaten Über 40'000 Menschen mit Covid-19-im Spital: Das Pandemiejahr 2020 in Zahlen Drei von Hundert Hospitalisierungen gingen 2020 auf das Konto von Covid-19. Die Anzahl der Todesfälle in Schweizer Spitälern stieg um acht Prozent, jene in Alters- und Pflegeheimen um 16 Prozent. Peter Walthard 13.12.2021, 09.36 Uhr

Die Intensivpflegestationen mussten 2020 deutlich mehr Stunden leisten. (Symbolbild) Keystone

Insgesamt mussten im letzten Jahr 40'871 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Spital. Sie machten damit drei Prozent aller Hospitalisierungen aus. Knapp ein Viertel der Einweisungen erfolgte während der ersten Welle im Frühling, der Grossteil wurde aber erst im Herbst registriert: 69 Prozent der Covid-19-Hospitalisierungen erfolgten ab dem September. Diese Zahlen präsentiert das Bundesamt für Statistik (BFS) in der am Montag veröffentlichten Spezialpublikation «Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gesundheitsversorgung im Jahr 2020».

Zwölf Prozent der hospitalisierten Covid-19-Patienten benötigten Intensivpflege, 40 Prozent davon wurden intubiert. Sie benötigten deutlich mehr Pflegestunden als der Durchschnitt, was sich auch in den Kosten niederschlug: Eine Covid-19-Hospitalisierung kostete im Durchschnitt 22'978 Franken, auf der Intensivstation erhöhte sich dieser Betrag auf 73'532 Franken, mit Intubation gar auf 107'877 Franken.

Die Pandemie schlug sich auch in der Zahl der Todesfälle in den Gesundheitseinrichtungen nieder. In den Spitälern stieg sie 2020 um acht, in den Alters- und Pflegeheimen um 16 Prozent. Allerdings verteilte sich der Anstieg der Sterblichkeit nicht gleichmässig über das Jahr. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle ab Ende November betrug die Übersterblichkeit in den Spitälern 50 Prozent, die Alters- und Pflegeheime registrierten bei den Todesfällen bereits ab Oktober einen Anstieg um 80 Prozent.

Jedes zweite Heim in den roten Zahlen

Die Zahlen des BFS zeigen auch die Belastung der Intensivstationen. Die Zahl der in Intensivpflege verbrachten Stunden stieg demnach um vier Prozent, wobei Covid-19-Patienten nicht ganz einen Fünftel dieser Zeit in Anspruch nahmen. Zwischen dem 26. Oktober und dem 22. November stieg die Zahl der Intensivpflegestunden auf 42 Prozent über Normal. Insgesamt nahm die Zahl der Spitaleintritte aber um fünf Prozent ab. Dies sei unter anderem auf die vom Bundesrat im Frühling angeordnete Verschiebung von Wahleingriffen zurückzuführen, so das BFS. Auch die Alters- und Pflegeheime hatten Flaute: Die Zahl der Langzeitaufenthalte ging um drei, jene der Kurzaufenthalte um 18 Prozent zurück.

Negativ wirkte sich die Pandemie vor allem auf die Finanzen der Spitäler und Heime aus. Den Verlust der Spitäler beziffert der BFS-Bericht für 2020 auf 800 Millionen Franken. Davon seien lediglich 55 Millionen durch eine Defizitgarantie gedeckt. Bei den Alters- und Pflegeheimen beträgt der Verlust 380 Millionen Franken. Davon werde nur ein Drittel von der öffentlichen Hand oder privaten Fonds getragen. Während vor der Pandemie rund 30 Prozent der Heime defizitär waren, schrieb 2020 fast jede zweite Einrichtung rote Zahlen.