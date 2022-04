Gesundheit Wegen Corona «völlig überlastet»: Neuenburger Kantonsspital verschiebt wieder elektive Operationen Das Neuenburger Kantonsspital muss erneut elektive Eingriffe verschieben. Die fünf Standorte seien aufgrund von Coronafällen stark überlastet. Nun prüft das Spital die Schaffung von zusätzlichen Betten. Dario Pollice 29.04.2022, 14.51 Uhr

Das Neuenburger Kantonsspital ist wegen der hohen Zahl an Coronapatienten am Anschlag und muss elektive Eingriffe verschieben. (Symbolbild) Keystone

Derzeit überschatten die Ereignisse in der Ukraine die Coronapandemie. Dies auch, weil die Zahl der Neuansteckungen und Spitaleinweisungen mit dem Coronavirus rückläufig ist. Dass die Pandemie indes noch nicht überstanden ist, zeigt ein Blick nach Neuenburg. Das dortige Kantonsspital (RHN) meldet am Freitag, dass es aufgrund der hohen Anzahl an Coronapatienten «völlig überlastet» sei.