E-Zigarette: Bundesrat möchte sie tiefer besteuern

Gesundheit Tiefer als bei normalen Glimmstängeln: Bundesrat legt Steuer auf E-Zigaretten fest In der Schweiz sollen künftig auch elektronische Zigaretten besteuert werden. Allerdings sieht der Bundesrat eine tiefere Steuer vor als für gewöhnliche Zigaretten. Das letzte Wort hat jetzt das Parlament. Reto Wattenhofer 26.10.2022, 11.07 Uhr

Besteuert wird künftig die Flüssigkeit einer E-Zigarette. Keystone

Wer an einer E-Zigarette statt einem Glimmstängel zieht, musste bislang keine Tabaksteuer auf das Produkt bezahlen. Damit dürfte bald schon Schluss sein. Am Mittwoch hat der Bundesrat die Botschaft für eine Gesetzesänderung verabschiedet. Die Reform sieht vor, dass in Zukunft auch E-Zigaretten besteuert werden. In der Vernehmlassung sei das Ansinnen auf breite Zustimmung gestossen, heisst es in einem Bericht des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit.