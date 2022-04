Bundesrat will dem elektronischen Patientendossier Schwung geben

Gesundheit So will der Bundesrat das elektronische Patientendossier auf die Spur bringen Der Bundesrat will eine umfassende Revision des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier anstossen. Damit will er dem Patienten neues Leben einhauchen. 27.04.2022, 13.18 Uhr

Der Bundesrat will beim elektronischen Patientendossier neue Wege einschlagen. Daher hat er eine umfassende Revision angestossen. (Symbolbild) Keystone

Das elektronische Patientendossier (EPD) hat einen schweren Stand. Erst gab es Kritik von den Ärzten, dann äusserte die Eidgenössische Finanzkontrolle Zweifel an der Finanzierbarkeit. Auch der Bundesrat kam in einem Bericht vom vergangenen Jahr zum Schluss, dass es neben einer nachhaltigen Finanzierung an einer klaren Aufgaben- und Kompetenzaufteilung fehlt, um das EPD erfolgreich einzuführen und zu verbreiten.