Psychische Belastung: Pro Juventute fordert mehr Hilfe für Junge

Gesundheit Psychische Belastung von Jugendlichen: Pro Juventute und Jungparteien fordern Soforthilfe Kinder und Jugendliche leiden vermehrt unter psychischer Belastung. Pro Juventute und alle Jungparteien fordern mit einer Aktion auf dem Bundesplatz die Kantone zum Handeln auf. 10.11.2022, 07.30 Uhr

Die Beratungen der Notrufnummer 147 für Kinder und Jugendliche sind stark angestiegen. (Symbolbild) Sandra Ardizzone

Während den ersten beiden Coronajahren haben die psychischen Leiden unter Kinder und Jugendlichen zugenommen. Nun zeigt sich, dass sich die Situation auch dieses Jahr nicht entspannt hat. Wie die Stiftung Pro Juventute am Donnerstag mitteilte, sind im ersten Halbjahr die Beratungen zu Ängsten bei der Notrufnummer 147 gegenüber dem Vorjahr um fast 30 Prozent gestiegen.

Haben Sie psychische Probleme? – Hier gibt es Hilfe www.147.ch Die Notrufnummer 147 von Pro Juventute bietet Kindern und Jugendlichen kostenlos und rund um die Uhr Beratung an. www.143.ch Das Beratungstelefon 143 der Dargebotenen Hand ist ebenfalls rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da. Auch Pro Mente Sana bietet kostenlose Beratung für Betroffene, deren Angehörige und Nahestehende sowie weitere Bezugspersonen an.

Die Stiftung fordert deshalb Soforthilfe für Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche, insbesondere von den Kantonen. Die Mittel von Pro Juventute und anderen Beratungsstellen seien begrenzt, was zu längeren Wartezeiten und einer starken Auslastung führe.

Zusammen mit den Jungparteien aller politischer Couleur hat die Stiftung in einer gemeinsamen Aktion auf dem Bundesplatz in Bern auf die psychischen Probleme der jungen Menschen aufmerksam gemacht. Dabei haben sie eine grosse Telefonattrappe aufgestellt, die den gestiegenen Aufwand vom Beratungstelefon 147 versinnbildlichen soll.

Junge Menschen leiden unter «Multikrise»

Besonders «alarmierend» ist aus Sicht von Pro Juventute, dass bis Ende August 100 Kriseninterventionen durchgeführt wurden. Im selben Vorjahreszeitraum waren es noch 86 Interventionen gewesen. Zudem verharrten die Beratungen zu Suizidgedanken auf einem «hohen Niveau» von sieben bis acht Beratungen täglich. Insgesamt hat laut Pro Juventute der Beratungsaufwand der Notrufnummer in den vergangenen zwei Jahren um 34 Prozent zugenommen.

Angesichts der Coronapandemie, des Krieges in der Ukraine und der drohenden Energiekrise spricht Katja Schönenberger, Direktorin von Pro Juventute, in der Mitteilung von einer «Multikrise». Diese fordere Kinder und Jugendliche in ihrer psychischen Entwicklung heraus. Sie warnt: «Die Multikrise trifft auf ein überlastetes Versorgungssystem. Es braucht jetzt rasch Hilfe für Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche.» (dpo)