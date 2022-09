Pflegenotstand: Ständerat spricht eine Milliarde für Ausbildung

Gesundheit Pflegenotstand: Ständerat spricht eine Milliarde Franken für Ausbildungsoffensive Um den Pflegenotstand zu beheben, möchte der Bundesrat die Ausbildungsoffensive rasch an die Hand nehmen. Auch im Ständerat war der Plan unbestritten. Reto Wattenhofer 13.09.2022, 09.43 Uhr

Die Pflegenden dürfen sich künftig über bessere Arbeitsbedingungen freuen. Mehr Geld fliesst auch in die Ausbildung. Keystone

Das Ja der Stimmbevölkerung war deutlich: Knapp 61 Prozent stimmten Ende November der Pflegeinitiative zu. Es war das erste Ja des Stimmvolks zu einer gewerkschaftlichen Initiative in der Schweiz. Daraufhin kündigte der Bundesrat an, die Vorlage in zwei Etappen umzusetzen. Damit will er Zeit sparen.