Gesundheit Medizinische Fusspflege: Bundesrat erleichtert Zugang für Diabetiker Die medizinische Fusspflege bei Diabetikern wird künftig von der Krankenkasse vergütet. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Voraussetzung ist eine ärztliche Anordnung. 26.05.2021, 11.39 Uhr

Bei Menschen mit Diabetes treten häufig offene Wunden und Infektionen auf. Das soll durch eine medizinische Fusspflege vermieden werden. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat möchte den Mangel an qualifizierten Fachpersonen beheben und den Zugang zur medizinischen Fusspflege verbessern. Neu sollen die Behandlungen durch speziell ausgebildete Podologinnen und Podologen auch in der Grundversicherung vergütet werden. Heute ist dies nur der Fall, wenn es sich um Pflegefachpersonen handelt, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Mitteilung schreibt.