Gesundheit Innovative Pilotprojekte: So möchte der Bundesrat den Kostenanstieg bremsen Der Plan des Bundesrates ist klar: Der Anstieg der Gesundheitskosten soll gedämpft werden. Nun präsentiert er weitere Vorschläge. Dabei setzt er auf innovative Pilotprojekte. 11.03.2022, 11.46 Uhr

Angesichts steigender Gesundheitskosten ist guter Rat teuer. Abhilfe schaffen sollen nun Pilotprojekte. Benjamin Manser

Einige Massnahmen hatte der Bund bereits auf Anfang Jahr eingeführt. Nun legt der Bundesrat nach. Am Freitag hat er einen Strauss an Vorschlägen vorgestellt. Zentrales Element ist ein sogenannter Experimentierartikel. Die Idee: Kantone und Tarifpartner sollen innovative Pilotprojekte durchführen, um das Kostenwachstum zu bremsen, die Qualität im Gesundheitswesen zu stärken und die Digitalisierung zu fördern, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Mitteilung schreibt.