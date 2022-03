Gesundheit Bundesrat stellt sich gegen Initiative von Impfskeptikern Können Menschen zu einer Impfung gezwungen werden? Ja, finden Coronaskeptiker und haben deshalb erfolgreich eine Initiative gegen eine Impfpflicht eingereicht. Der Bundesrat winkt ab: Niemand dürfe gegen seinen Willen geimpft werden. Reto Wattenhofer 18.03.2022, 12.34 Uhr

Das Komitee wehrt sich gegen eine mögliche Impfpflicht. (Symbolbild) Keystone

Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. Dieses Grundrecht ist in der Bundesverfassung festgeschrieben. Trotzdem haben Impfskeptiker mobil gemacht und Unterschriften für eine Initiative gesammelt. Das Begehren möchte in der Verfassung das Grundrecht festschreiben, dass jeder Mensch die Freiheit hat, selbst bestimmen zu können, was in seinen Körper gespritzt oder implantiert wird.