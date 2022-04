Gesundheit Bund spricht weitere Millionen, um Bevölkerung vor Strassenlärm zu schützen Der Bundesrat will die Bevölkerung besser vor Strassenlärm schützen: Er hat dazu einen Kredit von 52 Millionen Franken bewilligt. Damit sollen etwa lärmarme Strassenbeläge finanziert werden. 27.04.2022, 11.21 Uhr

In der Schweiz leidet über eine Million Menschen unter Strassenlärm. Der Bund will sie nun noch besser davor schützen. (Symbolbild) Keystone

Lärm beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität, er macht auch krank. In der Schweiz ist der Strassenverkehr die grösste Lärmquelle. Und trotz intensivierten Anstrengungen der Kantone sind auch heute noch mehr als eine Million Personen in ihrem Zuhause «übermässigem Strassenlärm» ausgesetzt, wie das Umweltdepartement (Uvek) am Mittwoch mitteilte.