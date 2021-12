Gesellschaft Trotz Coronapandemie: Sozialhilfequote bleibt im Jahr 2020 stabil Die Covid-19-Pandemie wirkt sich bislang nur gering auf die Sozialhilfe in der Schweiz aus: Die Sozialhilfequote ist im vergangenen Jahr unverändert bei 3,2 Prozent geblieben. André Bissegger Aktualisiert 21.12.2021, 10.00 Uhr

Trotz Coronapandemie blieb der Anteil Personen, die in der Schweiz Sozialhilfe beziehen, stabil. (Symbolbild) Keystone

Insgesamt haben im vergangenen Jahr in der Schweiz 272'100 Personen mindestens einmal eine finanzielle Leistung der wirtschaftlichen Sozialhilfe erhalten. Das sind zwar 633 Personen mehr als 2019 und entspricht einer Zunahme von 0,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Der Anteil aller sozialhilfebeziehenden Personen an der ständigen Wohnbevölkerung – die sogenannte Sozialhilfequote – beeinflusst dieser leichte Anstieg jedoch nicht: Sie verharrt mit 3,2 Prozent schweizweit auf dem Vorjahresniveau.

Regional betrachtet stieg die Sozialhilfequote vergangenes Jahr in sieben Kantonen an: GE, JU, SH, VS, SZ, UR, NW. In weiteren sieben Kantonen blieb sie 2020 unverändert (BE, ZH, LU, AR, SG, ZG, GL). In den restlichen zwölf Kantonen ging die Sozialhilfequote im vergangenen Jahr zurück. Die höchste Quote hat nach wie vor Neuenburg (6,8 Prozent) vor Genf und Basel-Stadt. Die tiefste Sozialhilfequote weist weiterhin Appenzell Innerrhoden aus (0,8 Prozent) gefolgt von Obwalden und Nidwalden.

Allerdings hätten letztes Jahr in den meisten Kantonen die Anzahl abgeschlossener Sozialhilfedossiers im Vergleich zu 2019 zugenommen – gemäss BFS ist dies ein Hinweis auf «erschwerte Ablösungen von der Sozialhilfe während des Pandemiejahrs 2020». Insgesamt konnten im vergangenen Jahr rund 48'600 Haushalte von der Sozialhilfe abgelöst werden. Das sind rund 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Massnahmen von Bund und Kantone haben funktioniert

Als Grund für die stabile Sozialhilfequote nennt das BFS die von Bund und Kantonen ergriffenen Massnahmen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie abzufedern – etwa die ausgeweitete Kurzarbeit und die verlängerte Bezugsdauer von Arbeitslosengeldern. Zudem erhielten 245'000 Personen eine Corona-Erwerbsausfallsentschädigungen.

Eine starke Abnahme gab es bei den Asylsuchenden in der Sozialhilfe. Auch wegen Corona wurden 2020 mit -22,6 Prozent deutlich weniger Asylgesuche gestellt. Die Sozialhilfequote im Asylbereich sank daher von 86,6 auf 83,2 Prozent. Die Anzahl sozialhilfebeziehender Asylsuchender ging um 35,5 Prozent zurück. Im Flüchtlingsbereich betrug die Sozialhilfequote gemäss BFS 84,2 Prozent (2019: 86,5 Prozent).