Gesellschaft Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Ständerat sieht keinen Handlungsbedarf Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz soll nicht einfach bekämpft werden können. Der Ständerat lehnt es ab, die Beweislast zu erleichtern. 20.09.2022, 12.23 Uhr

Der Ständerat möchte die Beweislast bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz nicht erleichtern. (Symbolbild) Keystone

Der Ständerat hat am Dienstag einer Standesinitiative des Kantons Waadt mit 25 zu 16 Stimmen keine Folge gegeben. Konkret forderte diese, das Gleichstellungsgesetz so zu ändern, dass sexuelle Belästigung in die Liste der Diskriminierungen aufgenommen wird, für welche die erleichterte Beweislast gilt.