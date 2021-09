Inklusion Recht auf Selbstbestimmung: Kampagne will Menschen mit Behinderung stärken Menschen mit Behinderung haben das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Laut dem Verein «leben wie du und ich» ist das aber für viele nicht Realität. Eine Kampagne soll darauf aufmerksam machen. 27.09.2021, 08.56 Uhr

Mit einem neuen Konzept will der Verein «leben wie du und ich» behinderten Menschen mehr Selbstbestimmung ermöglichen. (Symbolbild) Keystone

Die meisten Menschen mit Behinderung möchten ihr Leben eigenständig in einer eigenen Wohnung führen, heisst es in einer Mitteilung des Vereins «leben wie du und ich». Mit der Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention durch die Schweiz im Jahr 2014 hätten sie das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, Arbeiten und Wohnen mitten in der Gesellschaft. «Doch viele warten noch immer auf die Umsetzung dieses Rechts», schreibt der Verein.