Cannabis-Pilotversuche: Bund bewilligt erstes Gesuch aus Basel

Cannabis darf in Pilotversuchen kontrolliert abgegeben werden. Dafür hatte das Parlament 2020 grünes Licht gegeben. Nun hat der Bund das erste Gesuch bewilligt. Damit kann in Apotheken in Basel-Stadt ab dem Spätsommer «Gras» bezogen werden.

Reto Wattenhofer 19.04.2022, 11.16 Uhr