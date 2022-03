GESELLSCHAFT Nationalrat beharrt auf Verbot von Kinderehen Ehen mit Minderjährigen sollen in jedem Fall für ungültig erklärt werden. An dieser Forderung möchte der Nationalrat festhalten. Trotzdem dürfte das Anliegen scheitern. 15.03.2022, 12.52 Uhr

Trotz eines Verbots ist die Kinderheirat in Indien noch immer verbreitet. Keystone

In Indien, Syrien oder im Irak kommt es immer wieder vor, dass Kinder zwangsverheiratet werden – vor allem Mädchen. Nach heutigem Gesetz wird die Ehe mit einem minderjährigen Ehegatten in der Schweiz annulliert, es sei denn, «die Weiterführung der Ehe entspricht den überwiegenden Interessen dieses Ehegatten». Wenn also eine 16-jährige junge Frau im Ausland verheiratet wurde und schwanger wird, kann es im Interesse des Mädchens liegen, die Ehe nicht zu annullieren.