Kinder in Heimen und Pflegefamilien: Der Bund hat keine Zahlen

Gesellschaft Kinder in Heimen und Pflegefamilien: Der Bund hat keine verlässlichen Zahlen Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen sind bisweilen nicht mehr bei ihren Eltern untergebracht. Allerdings hat der Bundesrat gar keine Statistik, wie viele das sind. Nun soll sich das ändern. 23.02.2022, 15.41 Uhr

Die Zahl der Kinder ist auf diesem Bild überschaubar. Keinen Überblick hat der Bund, wenn es um jene in einer ausserfamiliären Unterbringung geht. (Symbolbild) Keystone

Es ist kaum zu glauben: Bis heute gibt es in der Schweiz keine Statistik darüber, wie viele Kinder und Jugendliche ausserfamiliär – also in Heimen oder Pflegefamilien – untergebracht sind. 2015 hatte der UNO-Ausschuss über die Rechte der Kinder der Schweiz empfohlen, diese Zahlen systematisch zu erheben. Nun ist die Umsetzung der Empfehlung einen Schritt weiter. Der Bundesrat hat am Mittwoch das Justizdepartement beauftragt, die nötigen Arbeiten an die Hand zu nehmen.

«Für die Weiterentwicklung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien in schwierigen Lebenslagen sind einheitliche statistische Daten jedoch notwendig», ist die Landesregierung überzeugt. Bei seiner Einschätzung stützt sie sich auf einen Bericht. Dieser kommt zum Schluss, dass die aktuelle Datenlage in den Kantonen für eine Zusammenführung auf nationaler Ebene zu uneinheitlich sei, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Justiz.

Für die Schaffung einer nationalen Statistik hat der Bundesrat das Justizdepartement EJPD deshalb beauftragt, eine vertiefte Analyse der Datenlage in den Kantonen vorzunehmen. Darauf gestützt sollen Vorgaben für die einheitliche Datenerfassung definiert werden. Danach soll die Schaffung einer nationalen Statistik über ausserfamiliär untergebrachte Kinder in Angriff genommen werden. (rwa)