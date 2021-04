Gesellschaft «Ehe für alle»: Gegner sammeln 60'000 Unterschriften – nun entscheidet das Volk Sollen künftig auch homosexuelle Paare heiraten dürfen? In dieser Frage hat die Schweizer Bevölkerung das letzte Wort. Das Referendum gegen die «Ehe für alle» ist zustande gekommen. 12.04.2021, 16.05 Uhr

Am Montag hat das Referendumskomitee 66'000 Unterschriften eingereicht. Auch Befürworter der «Ehe für alle» waren vor Ort und protestierten. Keystone

(rwa) Nach jahrelanger Debatte hatte das Parlament letzten Dezember den Weg frei gemacht für die «Ehe für alle». Geht es nach National- und Ständerat sollen homosexuelle Paare künftig auch heiraten können. Heute existiert in der Schweiz nur die eingetragene Partnerschaft. Das Parlament hat sich dabei auch für die Öffnung der Samenspende für lesbische Paare ausgesprochen. Die Revision geht zurück auf eine parlamentarische Initiative der Berner GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy.

Trotzdem ist das letzte Ja-Wort in der Angelegenheit noch nicht gesprochen. Drei verschiedene Komitees haben das Referendum ergriffen. Am Montag haben sie rund 60'000 beglaubigte Unterschriften eingereicht. Hinter dem Referendum stehen konservative Kreise aus der SVP und der EDU und der Partei Die Mitte. Auch Vertreter der EVP sprechen sich gegen die Revision aus. Bekannte Exponenten sind etwa SVP-Parteipräsident Marco Chiesa, SVP-Nationalräte wie Marcel Dettling (SZ), Andreas Glarner (AG), Jean-Luc Addor (VS) oder ihr Tessiner Ratskollege Marco Romano (Die Mitte).

Gegner fürchten Schritte in Richtung Leihmutterschaft

Die Gegner erachten die Gesetzesrevision als «Mogelpackung», weil für die gleichgeschlechtliche Ehe eine Änderung der Bundesverfassung erforderlich wäre. Die «Ehe für alle» solle «an der Verfassung vorbei ins Gesetz geschmuggelt» werden, heisst es auf der Website des Komitees «Nein zur Ehe für alle».

Mit der Samenspende für lesbische Paare bleibe zudem «das Kindeswohl auf der Strecke». Nach Ansicht des Komitees entstünden nur aus der «natürlichen Lebensgemeinschaft von Mann und Frau» Kinder, «welche die Zukunft der Gesellschaft sicherstellen». Auch wittern die Gegner im Vorgehen der Politik eine «Salamitaktik» für weitere Schritte.

Besorgt fragen sie: «Was kommt als nächstes? Die Leihmutterschaft für schwule Paare – als Degradierung der Frau zur käuflichen Gebärmaschine?» Das Komitee «Nein zur Samenspende für gleichgeschlechtliche Paare» schreibt zudem von einer «faktischen Vaterlosigkeit», die durch die Samenspende zum Regelfall werde und für die Kinder Identitätsprobleme mit sich bringe.

Gewiss ist: Der Schweiz steht ein emotionaler Abstimmungskampf bevor. Der Urnengang dürfte voraussichtlich im September erfolgen.