Gesellschaft «Ehe für alle»: Bundesrat möchte Diskriminierung beseitigen Die Ehe soll auch homosexuellen Paaren offen stehen. Dafür spricht sich der Bundesrat aus. Justizministerin Karin Keller-Sutter eröffnete am Dienstag den Abstimmungskampf über die «Ehe für alle». Reto Wattenhofer 22.06.2021, 09.30 Uhr

Heute steht gleichgeschlechtlichen Paaren nur die eingetragene Partnerschaft offen. Keystone

Heute können zwei Frauen oder zwei Männer in der Schweiz nicht heiraten. Ihre einzige Möglichkeit ist, eine eingetragene Partnerschaft einzugehen. Allerdings ist diese der Ehe nicht in jeder Hinsicht gleichgestellt – etwa bei der erleichterten Einbürgerung, der Adoption und der Fortpflanzungsmedizin. Das Parlament beschloss, diese Ungleichbehandlung zu beseitigen und die Ehe für alle Paare zu öffnen. Dagegen ergriffen konservative Kreise um die SVP, EDU, EVP und Die Mitte das Referendum. Das letzte Wort hat nun am 26. September das Stimmvolk an der Urne.