Deutsch büffeln: Corine Mauch nimmt Expats in die Pflicht

Gesellschaft Deutsch büffeln: Zürcher Stadtpräsidentin nimmt Expats in die Pflicht Wer sich in Zürich niederlässt, soll die deutsche Sprache beherrschen. Das fordert Stadtpräsidentin Corine Mauch. Mit Blick auf den stetigen Zuzug von Expats ortet sie eine Verdrängungsgefahr. Ein Monitoring soll nun garantieren, dass Zürich eine Stadt für alle bleibt. 31.10.2022, 07.08 Uhr

Jede Veränderung sorge für Irritationen, sagt Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch. Keystone

Mehr als jede zehnte Person, die in Zürich lebt, gibt Englisch als ihre Hauptsprache an. Der Zustrom gut ausgebildeter Ausländerinnen und Ausländer ist ein Zeichen für die Attraktivität Zürichs, führt aber auch zu Problemen. Für Stadtpräsidentin Corine Mauch ist klar: Sprache ist eines der wichtigsten Merkmale von Integration. «Ich erwarte von Menschen, die in Zürich bleiben, dass sie unsere Sprache lernen», sagte Corine Mauch in einem am Montag publizierten Interview im «Tages-Anzeiger». Das gelte nicht nur für Exparts, sondern für alle fremdsprachigen Menschen.